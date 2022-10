POL-SE: Pinneberg - Seat Altea angefahren - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (04.10.2022) ist es in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg nahe der Hamburger Straße zum Einbruch in das dortige Schnellrestaurant gekommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen 02:16 und 03:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Einsatzkräfte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen am Morgen eine ...

