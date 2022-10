POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Bränden

Bad Segeberg (ots) - Tornesch - Am Freitagabend, den 30.09.2022, zwischen 19:00 und 21:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Moor" in Tornesch ein, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Norderstedt - Um 00:19 Uhr am frühen Sonntagmorgen, den 02.10.2022, blieb es im Möllner Weg, Ecke Heidbergstraße, in Norderstedt beim Versuch. Eine Anwohnerin wurde durch ein lautes ...

