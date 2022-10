Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Tornesch - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Tornesch - Am Freitagabend, den 30.09.2022, zwischen 19:00 und 21:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Moor" in Tornesch ein, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck.

Norderstedt - Um 00:19 Uhr am frühen Sonntagmorgen, den 02.10.2022, blieb es im Möllner Weg, Ecke Heidbergstraße, in Norderstedt beim Versuch.

Eine Anwohnerin wurde durch ein lautes Geräusch geweckt und bemerkte bei der anschließenden Überprüfung einer Überwachungskamera, dass sich zwei Männer dem Hauseingang genähert hatten. Als ein Bewegungsmelder ansprang, bemerkten die Männer offenbar, dass sie durch die Videoklingel gefilmt wurden und rissen diese ab.

Die Unbekannten flohen in Richtung Heidbergstraße.

Die Männer waren zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und trugen beide helle Schuhe. Einer war mit einem hellen, der andere mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet.

Die Fahndung nach den Flüchtigen verlief während der Nacht erfolglos.

Die Einbruchsermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

