Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Schnellrestaurant

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (04.10.2022) ist es in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg nahe der Hamburger Straße zum Einbruch in das dortige Schnellrestaurant gekommen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen 02:16 und 03:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld aus einem Büro.

Einsatzkräfte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen am Morgen eine Strafanzeige auf, nachdem Angestellte den Einbruch bemerkt hatten.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen während der Tatnacht unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell