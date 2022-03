POL-GM: Geldautomatensprengung bei der Kreissparkasse in Engelskirchen!

Gummersbach (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Leibel" in Niederseßmar sind am Samstag (19. März) fünf Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand gegen 12:45 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Vier Ersthelfer, die dabei halfen die Bewohner des Hauses in Sicherheit zu bringen, kamen mit einer ...

mehr