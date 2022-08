Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Falsche Gewinnspielforderungen - Frau überweist beinahe mehrere tausend Euro (15.08.2022)

Schiltach (ots)

Telefonbetrüger haben eine Frau am Montagmorgen beinahe um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Gegen 8 Uhr erhielt die 71-Jährige einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin einer Rechtsabteilung ausgab. Die Betrügerin machte der Seniorin weiß, dass aus einem Gewinnspiel noch Geld "offen sei" und umgehend bezahlt werden müsse, da ansonsten ein Gerichtsverfahren eingeleitet werde. In gutem Glauben, dass die Forderung berechtigt sei, ging die 71-Jährige daraufhin zu ihrer Hausbank um die Überweisung zu erledigen. Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin konnte die Frau dort über die Betrugsmasche aufgeklärt und die Überweisung an die Betrüger verhindert werden.

Die Polizei warnt neben Enkel-Trick, falschen Polizeibeamten, Gewinnspiel-Betrügern und falschen WhatsApp-Nachrichten auch vor Anrufen oder Schreiben von Fake-Anwaltskanzleien die mit falsche "Mahnungen" die Zahlung von Geldbeträgen fordern.

Die Polizei rät sich bei solchen Schreiben oder Anrufen nicht unter Druck setzen zu lassen, kein Geld auf fremde Konten zu überweisen und keine Kontodaten preis zu geben! Halten Sie immer zunächst mit einer Person Ihres Vertrauens Rücksprache!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell