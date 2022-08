Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall gebaut (16.08.2022)

Schramberg (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht auf Dienstag auf der Einmündung der Eckenhofstraße auf die Hörnlestraße einen Unfall gebaut. Eine 28 Jahre junge Frau war mit einem VW Polo von der Eckenhofstraße in Richtung Hörnlestraße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Eckenhofstraße bog sie auf die Hörnlestraße ab und überfuhr dabei einen Verkehrsteiler und ein darauf stehendes Verkehrsschild. Dadurch wurde der Polo am Unterboden erheblich beschädigt, so dass Betriebsstoffe ausliefen. Trotzdem setzte die junge Frau ihre Fahrt bis zur Einmündung zum Forchenweg fort, wo sie ihr Auto parkte. Bei der anschließenden Überprüfung der 28-Jährigen stellten die Beamten deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,9 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des am VW und dem Verkehrsschild entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe streute die Feuerwehr Sulgen, die mit drei Fahrzeugen und sechs Mann im Einsatz war, ab. Die 28-Jährige erwartet nun ein Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des dabei verursachten Unfalls.

