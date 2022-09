Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall infolge von Alkoholgenuss

Betzdorf (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich per Notruf auf der Dienststelle und gab an, dass er die Wilhelmstraße in Betzdorf in Richtung Innenstadt befahre und vor ihm ein Transporter in Schlangenlinien fahre. Noch bevor das Fahrzeug durch die Beamten angetroffen werden konnte, fuhr der Transporter einem vor ihm befindlichen Linienbus auf, wodurch Sachschaden verursacht wurde. Anschließend setzte der Transporter zurück und touchierte das Fahrzeug des Mitteilers. Der Transporter sowie der Linienbus waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer des Transporters festgestellt werden, sodass der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

