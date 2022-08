Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 27-Jähriger bewirft Polizisten mit Taschenmesser

Plettenberg (ots)

Zeugen meldeten am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, einen augenscheinlich verwirrten 27-Jährigen der neben einer Gaststätte im Lindengraben ein aufgeklapptes Taschenmesser mehrfach gegen einen Baumstamm warf. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten rannte der Mann in die Gaststätte. Die Polizisten folgten. Nachdem sie den Mann bereits im Eingangsbereich eingeholt hatten, warf dieser das Taschenmesser eingeklappt in die Richtung der Beamten. Die Polizisten überwältigten den Mann gegen dessen massiven Widerstand und fesselten ihn. Bei der Fixierung verletzte sich eine Polizeibeamtin leicht. Der 27-Jährige wurde zunächst in das Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid gebracht. Aufgrund einer möglichen vorliegenden psychischen Erkrankung wurde er im weiteren Verlauf durch einen Arzt sowie das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. (schl)

