POL-MK: Suche nach 16-Jähriger beendet

Halver (ots) - Auf der B229 kam es am Freitagmorgen, gegen 06:20 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war zu diesem Zeitpunkt ein 29-Jähriger aus Radevormwald mit seinem 3er BMW in Fahrtrichtung Halver unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriert er in Höhe der Einmündung Karl-Heinz-Volkenrath-Straße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW eines ...

mehr