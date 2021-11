Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung am Nachmittag

Jena (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr, eine Körperverletzung an der alten Post und informierte die Polizei. Eine Gruppe aus vier bis fünf augenscheinlich Jugendlichen schlugen gemeinsam auf einen ebenso Jugendlichen ein. Als diese den Notruf der Zeugin mitbekamen, entfernte sich der vermeintlich Geschädigte in Richtung Paradiesbahnhof, die Tätergruppierung in Richtung Leutragraben. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Ergreifen der Jugendlichen. Ein Täter trug eine graue Hose und eine weiße Jacke der Marke Lacoste. Weitere Hinweise sind aktuell nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

