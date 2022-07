Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 29-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Halver (ots)

Auf der B229 kam es am Freitagmorgen, gegen 06:20 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war zu diesem Zeitpunkt ein 29-Jähriger aus Radevormwald mit seinem 3er BMW in Fahrtrichtung Halver unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriert er in Höhe der Einmündung Karl-Heinz-Volkenrath-Straße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW eines 30-Jährigen aus Kreuztal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW stark deformiert und zerstört. Für den 29-Jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er war bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits verstorben. Der 30-Jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund zum Einsatz. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. LKW und Auto wurden abgeschleppt. Die B229 war im Zuge der Unfallaufnahme bis 12:35 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (schl)

