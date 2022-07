Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Cool ist, ruhig und fair zu fahren!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 30. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Schon kleine Veränderungen der gefahrenen Geschwindigkeit kann entscheidend sein! Wussten Sie dies: Eine Aufprallgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern entspricht einer Fallhöhe aus dem 1. Stock eines Hauses. Bei 70 Stundenkilometern wäre der Aufprall vergleichbar mit einem Sturz aus dem 6. Stockwerk eines Hauses. Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Strecken zum Zwecke des Lärmschutzes, an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

25.07.2022:

Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg", in Richtung Großauheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

26.07.2022:

B 486, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Wildgefahrenstrecke); B 486, Urberach in Richtung Langen, zwischen Bulau und Rödermark (Wildgefahrenstrecke);

27.07.2022:

Offenbach, Bierbrauer Weg, in Höhe der Sportstätten (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

29.07.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

30.07. und 31.07.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 22.07.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell