Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Container

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2021 bis zum 29.12.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Industriestraße. Auf dem Grundstück brachen diese sodann zwei Container auf und entwendeten diverse Werkzeuge.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 30.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell