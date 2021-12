Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 13-Jähriger mit Drogen und nicht versichertem E-Scooter erwischt

Speyer (ots)

Mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war am Dienstag um 17:15 Uhr ein 13-Jähriger in der Geisselstraße. Als der Junge eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte, fuhr er auf einen Fußweg, um dort eine geringe Menge an Marihuana zu entsorgen. In einer folgenden Verkehrskontrolle konnten die Drogen jedoch sichergestellt werden. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell