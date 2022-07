Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisster aus Hanau ist wieder da; Junger Mann tot aus See geborgen - Egelsbach

Bereich Main-Kinzig

Vermisster ist wieder da - Hanau

(fg) Der seit Dienstagabend vermisste 53 Jahre alte Mann aus Hanau ist am Mittwochnachmittag wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Bereich Offenbach

Junger Mann tot aus See geborgen - Egelsbach

(fg) Am Mittwochnachmittag wurde der seit Dienstagabend vermisste 20 Jahre alte Mann aus Neu-Isenburg tot aus dem Egelsbacher See geborgen. Die Kriminalpolizei geht nach wie vor von einem tragischen Unfallgeschehen aus, infolgedessen der 20-Jährige offenbar ertrank. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte der Leichnam am Grund des Sees durch ein Ortungsboot der Feuerwehr lokalisiert werden. Taucher der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) brachten den Leichnam anschließend an Land.

