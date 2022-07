Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 21.07.2022

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt - Hanau/Lamboy

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße in Hanau/Lamboy offensichtlich ein Streit unter Familienangehörigen, in dessen Folge ein 25 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörperbereich schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei nahm zunächst eine 22 Jahre alte Frau sowie deren 44-jährige Mutter vorläufig fest. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 25 Jahre alten Familienangehörigen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hanau wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt, wobei die umfangreichen Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum Tatablauf derzeit andauern.

Hinweis: Etwaige Rückfragen zu dieser Meldung richten Medienvertreter und Medienvertreterinnen bitte an die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau, Frau Staatsanwältin Lisa Pohlmann, unter der Rufnummer 06181 297-319.

Offenbach, 21.07.2022, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell