POL-DN: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Titz (ots) - Bislang Unbekannte sprengten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Geldausgabeautomaten auf der Landstraße in Titz. Die Täter flüchteten. Am 02.03.2022 gegen 04:15 Uhr wurden Anwohner der Landstraße in Titz durch eine Detonationen geweckt. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Der angegangene Geldautomat befindet sich in einem Vorraum der Bank, die an ein Wohnhaus grenzt. Zeugenaussagen zufolge flüchteten zwei männliche ...

