Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher an der SB-Waschanlage

Lüdenscheid (ots)

Zwei Unbekannte versuchten heute Morgen gegen 4 Uhr, in ein Lager einer SB-Waschanlage an der Altenaer Straße einzubrechen. Als sie einen Zeugen bemerkten, ließen sie ihr Werkzeug liegen und flüchteten in den naheliegenden Wald. Der Zeuge schätzte die Täter auf 20 bis 25 Jahre und eine Körpergröße zwischen 1,70 und 1,74 Meter. Beide wirkten athletisch und trugen dunkle Oberbekleidung - einer von ihnen mit weißer Schrift auf dem Rücken. Bevor sie sich an dem Lagerraum zu schaffen machten, hatten sie offenbar bereits einen Münzautomaten geknackt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

