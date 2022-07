POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots) - Zwei Unbekannte versuchten heute Morgen gegen 4 Uhr, in ein Lager einer SB-Waschanlage an der Altenaer Straße einzubrechen. Als sie einen Zeugen bemerkten, ließen sie ihr Werkzeug liegen und flüchteten in den naheliegenden Wald. Der Zeuge schätzte die Täter auf 20 bis 25 Jahre und eine Körpergröße zwischen 1,70 und 1,74 Meter. Beide wirkten athletisch und trugen dunkle Oberbekleidung - einer ...

mehr