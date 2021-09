Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Mittwoch stieß ein E-Scooter gegen ein fahrendes Auto in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 38-Jährige in der Örlinger Straße in Richtung Wielandstraße. Neben ihr fuhr ein unbekannter Radler auf dem Gehweg. Auf Höhe des Bahnübergangs stand ein geparkter E-Scooter. Gegen den fuhr der Radler. Der E-Scooter kippte auf die Straße und stieß gegen den Audi der 38-Jährigen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Radler weiter. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

+++++++ 1872018

