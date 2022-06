Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Streit eskalierte

Kriminalpolizei ermittelt

Wesel (ots)

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskalierte am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr in einem Haus an der Brandstraße.

Ein 35-Jähriger Mann aus Wesel war mit einem 21-Jährigen, ebenfalls aus Wesel stammenden Mann in Streit geraten. Beide hatten offenbar Alkohol in der Wohnung des 35-Jährigen getrunken. Auf einem Tisch fanden die Polizisten später zwei leere Wodkaflaschen.

Im Laufe der körperlichen Auseinandersetzung nahm der 35-Jährige ein Einhandmesser und griff den 21-Jährigen damit an. Dieser verletzte sich dabei leicht an der Hand und am Oberschenkel und flüchtete aus der Wohnung in Richtung Tückingstraße.

Unterwegs sprach er eine Frau an, um nach dem Weg zum Krankenhaus zu fragen. Diese benachrichtige daraufhin einen Rettungswagen. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte der Verletzte wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Polizeibeamte nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und ist zurzeit damit beschäftigt, die Hintergründe der Tat zu klären.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell