Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wieder Buntmetalldiebstahl am Wochenende auf den Bahnanlagen südlich von Leipzig

Leipzig (ots)

In den letzten Wochen stellte die Leipziger Bundespolizei vermehrt Diebstähle von Buntmetall von Bahnanlagen im Südraum von Leipzig fest. Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Diebe an verschiedenen Orten Metallteile und gefährdeten damit nicht nur sich selbst, sondern auch viele Unbeteiligte. Durch diese Straftaten kann es unter anderem durch Signalausfälle zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr kommen. Aber auch die strom-führenden Oberleitungen könnten heruntergerissen werden und Reisen-de und Einsatzkräfte in Lebensgefahr bringen.

Außerdem kommt es bei Bahnbaustellen zu Verzögerungen bei der Fertigstellung und damit zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen zu diesen Diebstählen aufgenommen. Eine Ursache der aktuellen Häufungen könnten die an-gestiegenen Metallpreise sein.

Die Bundespolizei Leipzig bittet um Mithilfe bei der Suche nach den möglichen Tätern:

Personen die zu ungewöhnlichen Zeiten (Abend- bzw. Nachtstunden) Beobachtungen gemacht haben oder machen, die in Verbindung mit Buntmetalldiebstählen an Bahnanlagen stehen könnten, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der

Telefonnummer 0341- 997990 zu melden.

