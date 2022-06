POL-WES: Moers - Brand

Rheinberg (ots) - Am Samstag gegen 12.05 Uhr überraschte eine Bewohnerin einen Unbekannten, der versuchte ein Esszimmerfenster eines Hauses an der Fellackerstraße aufzubrechen. Als der Täter die Frau bemerkte, ergriff er dich Flucht in Richtung Grafschafterstraße. Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, hatte eine helle Base-Cap auf und trug einen hellen Pullover mit Streifen in Höhe der Brust. Weiterhin brachen unbekannte in der Zeit zwischen Freitag und Montag in ...

mehr