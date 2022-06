Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg- Raub auf Busfahrer/ Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am 06.06.2022 gegen 00:10 Uhr forderte eine unbekannte männliche Person unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen eines 49-jährigen Busfahrers. Die Tat ereignete sich an der Endhaltestelle der Linie 913 auf der Landrat-von-Laer-Straße in Rheinberg. Der Busfahrer blieb unverletzt. Zur Tatzeit waren keine weiteren Personen im Bus. Der Tatverdächtige flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibung: ca. 20-25 Jahre, schlank, ca. 180cm, graue Kapuzenjacke, grauer Jogger, schwarzer Stoffmundschutz, Person sprach gebrochenes deutsch mit Akzent

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheinberg unter der Telefonnummer 02843/ 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell