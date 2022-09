Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

B42 Leubsdorf (ots)

Am 23.09.22 gegen 16:30 Uhr befuhr ein DHL LKW mit Anhänger die B42 von Bad Hönningen in Richtung Linz am Rhein. Unmittelbar hinter der Lichtzeichenanlage in Leubsdorf überholte ein Wohnmobil mit GL-Kennzeichen das Gespann. Beim Einscheren touchierte das Wohnmobil den Außenspiegel des LKW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer des Wohnmobils, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

