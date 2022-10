Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Parfümerie - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (11.10.2022) ist es in Pinneberg in der Dingstätte zu einem Einbruch in eine Parfümerie gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen drang ein unbekannter Täter um 23:05 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und löste hierbei die Alarmanlage der Parfümerie aus.

Zum genauen Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Durch einen Zeugen wurde vor Ort eine verdächtige Person beobachtet, die nach ersten Informationen als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte.

Die Person wird als männlich und mit einer Körpergröße von 180 cm sowie schlanker Statur beschrieben. Während der Tatzeit trug die Person eine braune Jacke, schwarze Hose sowie dunkle Schuhe mit einer weißen Sohle.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zur verdächtigen Person am Tatort geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell