POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Verkehrsunfall - Zwei Leichtverletzte

Rund 25.000 Euro Sachschaden und zwei leichtverletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag in Weinsberg. Ein 33-Jähriger war mit seinem Audi A6 gegen 15.30 Uhr auf der Grantschener Straße unterwegs, als ein 52-jähriger Skodafahrer aus einer Hofeinfahrt nach rechts in die Straße einbiegen wollte. Der Fahrer des Skodas übersah offensichtlich den von rechts kommenden 33-Jährigen, weshalb es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt.

Untergruppenbach: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen PKW in Untergruppenbach. Die Halterin eines goldfarbenen Renault Scenic hatte ihr Auto am Mittwoch, gegen 9 Uhr, auf dem Parkplatz eines Gesundheiteszentrums in der Entenstraße gegenüber einer Tankstelle abgestellt. Als sie gegen 9.55 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass der rechte Kotflügel, sowie die Beifahrertür zerkratzt wurde. Durch die Beschädigungen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Untergruppenbach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

Möckmühl: Person nach Pedelec-Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug ein Mann am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Möckmühl davon. Der 69-jährige Pedelecfahrer war gegen 16.45 Uhr, ohne Helm mit seinem Fahrrad auf der Reichertshäuser Straße stadteinwärts unterwegs. Ein von rechts, aus dem Schwärzweg kommender 20-Jähriger bog mit seinem Audi nach links in die Straße des bevorrächtigten Radfahrers ein. Hierbei übersah er vermutlich den 69-Jährigen, welcher noch versucht hatte zu bremsen. Trotz des Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer über das Auto des jungen Mannes geschleudert wurde. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro.

