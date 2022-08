Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unbekannter beschädigt VW Golf

Ein geparkter VW Golf wurde am Montag in Buchen durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Golf stand zwischen 20.30 Uhr 21.15 Uhr in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße am Fahrbahnrand zwischen der Abzweigung zur Heinrich-Lauer-Straße und der Straße "Zum Großen Roth". Der Täter beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren das Auto und flüchtete. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 940 an das Polizeirevier Buchen.

Hardheim: Alkoholisiert im Graben gelandet

Der Fahrer eines BMWs landete am Dienstagabend bei Hardheim in einem Straßengraben. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 508 von Rüdental kommend in Richtung Hardheim unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr anschließend zwei Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Mosbach: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Die Fahrerin eines BMW X3 bleibt auf dem Schaden an ihrem Pkw sitzen, sollte der Verursacher eines Unfalls am Mittwochvormittag in Mosbach nicht gefunden werden. Die Frau stellte ihr Fahrzeug gegen 11 Uhr in der Straße "Oberer Herrenweg" auf dem Parkplatz eines Discounters ab. Als sie gegen 11.45 Uhr zurückkam, bemerkte sie die Beschädigungen, die ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren hinterließ. Hierbei entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise zum Verursacher oder dem Unfall gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

