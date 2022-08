Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unbekannter Dieb flüchtet

Mit einer präparierten Einkaufstasche entwendete ein Unbekannter am Dienstagabend in Wertheim mehrere Artikel aus einem Discounter in Wertheim. Der Täter begab sich gegen 18.45 Uhr in den Lebensmittelhandel in der Bismarckstraße und nahm Artikel im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Als er durch zwei Mitarbeiter angesprochen wurde, ließ er sich nicht aufhalten, schob die beiden beiseite und rannte davon. Eine Verfolgung durch den Ladendetektiv und eine Fahndung durch die Polizei blieben erfolglos. Jedoch konnte durch eine Streifenwagenbesatzung das Diebesgut ausfindig gemacht und sichergestetllt werden. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und 70 bis 80 Kilogramm schwer beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, einen kurzen Bart und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Pkw kollidiert mit Lkw

Vermutlich aufgrund aufgewirbelten Staubs geriet eine Mercedes-Fahrerin am Mittwochnachmittag bei Tauberbischofsheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lkw. Die Frau war gegen 17 Uhr auf der B27 bei Tauberbischofsheim unterwegs und stieß aufgrund der Sichteinschränkung seitlich versetzt mit dem entgegenkommenden Laster zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

Wertheim: Geldbeutel im Einkaufswagen vergessen - Geld weg

Als eine 24-Jährige am Mittwoch ihren Geldbeutel im Einkaufwagen eines Lebensmittelhandels in Wertheim liegen ließ, entnahm ein Unbekannter das Bargeld daraus. Die Frau verließ gegen 14.45 Uhr das Geschäft in der Bismarckstraße und schob ihren Einkaufwagen samt Portemonnaie in die Einkaufswagenbox auf dem überdachten Parkplatz. Eine andere Person fand den bereits geleerten Geldbeutel und gab diesen im Laden ab. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Roller-Fahrer wurde am Mittwochabend in Bad Mergentheim bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 18 Uhr die Milchlingstraße in Richtung Igersheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kam ein Mercedes von links. Dieser fuhr wohl so weit in den Kreuzungsbereich ein, dass der Fahrer des Leichtkraftrades abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er, ohne dass es zur Berührung mit dem Auto kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Am Roller entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell