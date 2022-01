Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Pfaffengrund: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg - Pfaffengrund (ots)

Bereits am Montag, 27.12.2021, wurde zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr auf dem Parkdeck eines Supermarktes in der Eppelheimer Straße ein grauer Nissan Murano beschädigt. Der oder die unbekannte Farhzeugführer/in beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Nissan auf der Beifahrerseite. Der Nissan weist Beschädigungen von der Beifahrertür bis zur hinteren rechten Seitenwand in Höhe von ca. 80 cm auf. Das Verursacherfahrzeug hinterließ weiße und braune Lackantragungen und müsste Beschädigungen auf der vorderen linken oder hinteren rechten Seite aufweisen. Der Schaden an dem Nissan beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Eppelheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich an die Rufnummer 06221 766377 oder das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 3418-0 zu wenden.

