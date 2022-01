Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Freizeitbad

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 04:10 Uhr kam es am heutigen Samstagmorgen zu einem Brand in einer Massage-Kabine eines Freizeitbades in der Waidallee. Reinigungskräfte hatten den Brand entdeckt, mit eigenen Mitteln gelöscht und die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen waren aus bisher unbekannter Ursache ein Wäschekorb mit Handtüchern und ein Drehstuhl in Brand geraten. Die Reinigungskräfte, welche das Feuer selbstständig löschten, erlitten leichte Atemwegsreizungen. Da die Wand und Holzdecke des Raumes ebenfalls durch den Brand beschädigt wurden, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht beschädigt. Ein Brandermittler des Polizeireviers Weinheim kam vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell