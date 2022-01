Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim -Oststadt: Schaden an Mercedes verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim -Oststadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Friedrichsplatz. In Höhe der Augustaanlage soll der Fahrer eines weißen Mercedes dem 38-Jährigen zunächst aufgeblendet haben. Als der 38-Jährige dann verkehrsbedingt auf dem Friedrichsplatz gehalten habe, soll der Unbekannte dann neben dem 38-Jährigen angehalten und aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein. Der unbekannte Mann soll eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben, mit der er mehrfach gegen die Scheibe der Fahrertür und den hinteren linken Kotflügel des 38-Jährigen geschlagen haben soll. Anschließend sei der Mann geflüchtet.

An dem Mercedes des 38-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte soll eine weiße Mercedes C-Klasse mit Karlsruher Zulassung gefahren haben. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß und von südeuropäischem Phänotyp beschrieben. Der Mann soll türkisch gesprochen, einen Bart und kurze, schwarze Haare getragen haben und mit einer Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell