Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Garage

Zwei Fahrräder entwendet

Kleve-Reichswalde (ots)

Durch gewaltsames Hochdrücken des Tores sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag (14. Juni 2021) ins Innere der Garage eines Hauses am Meilerweg eingedrungen. Sie entwendeten ein Damen- und ein Herrenfahrrad und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell