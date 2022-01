Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Mann durch Schlag auf den Kopf verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

In der Silvesternacht kam es am frühen Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Scharhofer Straße in Höhe der Zwerchgasse. Ein 27-Jähriger war auf der Straße mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geraten, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 27-Jährigen mit einer Flasche auf den Hinterkopf schlug. Der 27-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass dieser eine Kappe getragen haben soll. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621 77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell