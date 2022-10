Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine leichtverletzte Person nach Auffahrunfall

Hamm - Stadtmitte (ots)

Am Samstag, 29. Oktober 2022, gegen 11 Uhr wurde eine 28-jährige Beifahrerin auf der Sternstraße in der Hammer Innenstadt bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Sternstraße in nördliche Richtung. Zeitgleich befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Suzuki Swift ebenfalls die Sternstraße in gleiche Richtung. Diese musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und die 24-Jährige fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin im Suzuki, eine 28-Jährige aus Bergkamen leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1600 Euro. (ab)

