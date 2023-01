Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 11.01.2023, kam es in der Remeyerhofstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 21:15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verursacher beim Wenden gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Opel Kombi gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell