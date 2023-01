POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots) - Zu gleich zwei Straftaten unter Mitführung einer vermeintlichen Schusswaffe kam es am vergangenen Samstag, den 07.01.2023, im Wormser Stadtgebiet. Ein 30-jähriger in Worms wohnhafter Mann steht im Verdacht die Taten begangen zu haben. Erstmals fiel der zunächst unbekannte Täter gegen 15:15 Uhr in der Gymnasiumstraße auf, als er einen 51-jährigen Passanten ansprach und auf eine vermeintliche Pistole in ...

