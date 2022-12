Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221208-2: Tatverdächtiger nach Brand im Wohnpark Ahe festgenommen

Bergheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (8. Dezember) haben Polizisten in Bergheim einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, für einen Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus verantwortlich zu sein. Feuerwehrleute hatten den Mann am Brandort angetroffen und aus dem verrauchten Gebäude gebracht.

Laut ersten Erkenntnissen beobachtete eine Zeugin (64) gegen 1.30 Uhr einen verdächtigen Flammenschein und Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus im Wohnpark in Ahe. Ihr Begleiter (62) machte im stark verrauchten Gebäude eine Person aus und meldete dies umgehend der Feuerwehr. Der 31-Jährige ist bereits bei anderen Branddelikten als Verdächtiger in Erscheinung getreten. Derzeit prüfen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 11, ob der Festgenommene noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell