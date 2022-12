Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221207-2: Fahndung nach flüchtigen Einbrecherinnen

Hürth (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (6. Dezember) sind zwei bislang unbekannte Frauen in das Haus einer Hürtherin (64) eingebrochen. Die Frau soll in ihrem Hausflur auf die Einbrecherinnen getroffen sein. Die Täterinnen seien daraufhin geflohen. Polizisten leiteten umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen ein.

Gegen 17.45 Uhr meldete sich die Geschädigte sich aus ihrem Haus an der Albert-Schneider-Straße bei der Polizei. Sie beschrieb die Flüchtigen als zwei junge Frauen mit einer Körpergröße von etwa 160 Zentimetern. Beide seien dunkel gekleidet gewesen. Eine der Täterinnen haben eine schwarze Mütze getragen, die Andere eine beigefarbene Mütze.

Polizisten sicherten Spuren am Tatort. Laut ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über die Terrassentür in das Wohnhaus. Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

