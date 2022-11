Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug bleibt nach Unfall auf der Seite liegen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Für alle Beteiligten glimpflich ging am Dienstag ein Unfall in der Salzstraße aus. Am Nachmittag übersah eine 83-Jährige mit ihrem Kleinwagen beim Ausfahren aus einer Parklücke ein von rechts kommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Im Anschluss betätigte die Seniorin vermutlich versehentlich das Gaspedal. Sie fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug, dann kippte ihr Wagen auf die Seite. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Trotzdem wurde die Unfallverursacherin vorsorglich durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme musste die Salzstraße vorübergehend vollgesperrt werden. Neben der Polizei war außerdem die Feuerwehr im Einsatz. |ect

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell