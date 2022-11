Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag den Verkehr in der Merkurstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden wurden insgesamt 27 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich mehrere Beanstandungen. Drei Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie gegen die Gurtpflicht verstießen und während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Elf Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt - ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei". Fünf Fahrer erhielten einen sogenannten Mängelbericht, da sie mit defekten Lichtanlagen unterwegs waren. Sie müssen nun die kaputten Leuchten schnellstmöglich reparieren lassen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell