Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Einbrechern geweckt

Kaiserslautern (ots)

Eine Wohnung in der Logenstraße ist am Sonntagmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter nutzen ein im Hausflur stehendes Regal, um ein Glaselement der Wohnungstür zu zerschlagen. Durch den Lärm wurden die zwei Bewohner der Wohnung geweckt. Der Mann stand auf, um nachzusehen und stellte fest, dass sich eine oder mehrere Personen in seiner Wohnung befanden. Als der Mann die Eindringlinge ansprach, ergriffen diese die Flucht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

