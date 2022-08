LPI-NDH: Angetrunken auf dem Rad

Nordhausen (ots) - Verkehrsgeschehen: Am 26.08.2022 / 18:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Westhausen / Stadtweg den 19jährigen Fahrer eines Opel Astra. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Auf der Ortsverbindungsstraße Worbis und Kirchohmfeld wurde am 26.08.2022 / 16:55 Uhr der 20jährige Fahrer eines Pkw Audi kontrolliert. Auch ...

