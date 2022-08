LPI-NDH: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Werkstatt einer Bildungseinrichtung An der Brückenmühle einzudringen. Man scheiterte, hinterließ aber einen Schaden von ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

