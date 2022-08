Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch gescheitert

Nordhausen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Werkstatt einer Bildungseinrichtung An der Brückenmühle einzudringen. Man scheiterte, hinterließ aber einen Schaden von ca. 2000 Euro.

