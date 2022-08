LPI-NDH: Stopp wegen Einsatzfahrzeug endet mit Auffahrunfall

Bleicherode (ots) - Am Mittwochnachmittag entdeckte ein verantwortlicher des Solarfeldes am Hünstein das Fehlen eines Solarfeldes und zwei beschädigte Felder. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände verschafft. Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu ...

mehr