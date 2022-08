LPI-NDH: Unfallfahrer nach Unfallflucht ermittelt

Artern (ots) - Unbekannte zapften in der zurückliegenden Nacht, gegen 2 Uhr, aus einem Bagger im Baustellenbereich des Kachstedter Weges Dieselkraftstoff ab. An einem zweiten Bagger scheiterten der oder die Täter. Das Diebesgut ließ man offensichtlich zurück, denn in unmittelbarer Nähe entdeckte ein Verantwortlicher zahlreiche Kanister mit mehreren hundert Litern Dieselkraftstoff. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

