LPI-NDH: Solarfeld von Dieben heimgesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte gewaltsam in die Apotheke in der Wilhelmstraße einzudringen. An der Eingangstür wurden am Donnerstagmorgen entsprechende Aufbruchsspuren entdeckt. Der oder die Täter scheiterten und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. So blieb es bei einem Sachschaden, dessen Höhe noch nicht angegeben werden kann. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

