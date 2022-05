LPI-GTH: Stromkabel entwendet - Zeugen gesucht

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es auf der B247 bei Hohenkirchen zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen infolge einer Vollsperrung. Ursächlich war ein Verkehrsunfall am Vormittag gegen 09.30 Uhr. Ein 41-Jähriger war mit seinem LKW in Richtung Ohrdruf unterwegs, als er an der Ampel bremsen musste. Hierbei löste sich die Ladung, mehrere Rollen mit Walzblech mit einem Gewicht von je 7 Tonnen, und somit konnte der ...

mehr